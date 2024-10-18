В Новосибирске пройдет церемония прощания с бизнесменом Яном Скопиным

Прощание с известным сибирским ресторатором Яном Скопиным пройдет в Новосибирске.

Церемония прощания с ресторатором Яном Борисовичем Скопиным состоится 20 октября, в воскресенье, с 12:00 до 13:00 по адресу: улица Кропоткина, 112. Об этом сообщили в издании «Коммерческие вести».

Ян Скопин скончался в возрасте 56 лет. О его кончине стало известно во время церемонии награждения национальной премии WhereToEat Siberia 2024, где его ресторан Skopin вошел в топ-10 лучших заведений и занял пятую строчку рейтинга.