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вчера 23:25
общество

В Новосибирске пройдет церемония прощания с бизнесменом Яном Скопиным

Фото: скриншот из видео / Status Media / YouTube

Прощание с известным сибирским ресторатором Яном Скопиным пройдет в Новосибирске.

Церемония прощания с ресторатором Яном Борисовичем Скопиным состоится 20 октября, в воскресенье, с 12:00 до 13:00 по адресу: улица Кропоткина, 112. Об этом сообщили в издании «Коммерческие вести».

Ян Скопин скончался в возрасте 56 лет. О его кончине стало известно во время церемонии награждения национальной премии WhereToEat Siberia 2024, где его ресторан Skopin вошел в топ-10 лучших заведений и занял пятую строчку рейтинга.

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Игорь Кириченко
Журналист

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