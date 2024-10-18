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общество

В Новосибирске трамвай №18 поменяется маршрут

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Кировском районе Новосибирска с 18 по 29 октября изменится движение трамваев.

Как сообщает пресс-центр мэрии, с 23:30 18 октября начнется ремонт трамвайных путей на улице Петухова. На это время движение трамвая №3 будет приостановлено, а маршрут трамвая №18 изменится.

С 19 по 28 октября трамвай №18 будет следовать по новой схеме: от конечной остановки «Юго-Западный ж/м» до «Молкомбинат» через улицы Связистов, Невельского, Широкую, Демьяновскую, Троллейную, Ватутина, Котовского, Блюхера, Покрышкина и Сибиряков-Гвардейцев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске провели семинар для старших по домам Ленинского района.

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Игорь Кириченко
Журналист

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