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Авто

В Новосибирске установили светофор после смертельной аварии

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Возле Инюшенского бора в Новосибирске появился светофор после гибели двух девушек.

По информации Telegram-канала прокуратуры Новосибирской области, после смертельного ДТП в ноябре 2023 года, когда пьяный водитель сбил двух девушек на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Выборная, в данном участке установили светофор.

«Указанные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой представления в муниципалитет, по результатам рассмотрения которого на установку светофора выделены бюджетные денежные средства, объект возведен и введен в эксплуатацию», – уточнило ведомство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в ДТП погиб владелец СТО

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Валерия Митрохина
Журналист

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