В Новосибирске задержана банда автоподставщиков

Инсценировщиков ДТП задержали в Новосибирске.

Семерых новосибирцев подозревают в инсценировке аварий ради выплат. Об этом передали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год компания мужчин инсценировала не менее шести аварий в Новосибирске и Бердске Новосибирской области с участием автомобилей премиум-класса. В результате по фиктивным документам они получали возмещение «убытков» от страховых компаний.

Финансовым организациям нанесен ущерб в размере более чем двух миллионов рублей. Всех подозреваемых задержали.

Напомним, что появились подробности гибели матери и двух детей при пожаре под Новосибирском