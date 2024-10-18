82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 09:58
пробки
4/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 09:58
пробки
4/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
сегодня 09:47
общество

В Новосибирской области снижается показатель «запущенности» онкологии

Фото: Сиб.фм

Показатель «запущенности» онкологии снижается в регионе.

На выставке-форуме «Здравоохранение Сибири», которая проходит в Новосибирской области, специалисты во время обсуждения темы онкологии выяснили, что если человек на регулярной основе проходит диспансеризацию, то наступление заболевания можно предотвратить.

Известно, что сейчас в Новосибирской области наблюдается положительная динамика по снижению смертности от онкологии. Однако в текущем году именно во время диспансеризации было выявлено 200 случаев колоректального рака на ранней стадии.

Напомним, что специалисты из Новосибирска создали экстракт для борьбы с тромбами

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в