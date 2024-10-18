В Новосибирской области снижается показатель «запущенности» онкологии

Показатель «запущенности» онкологии снижается в регионе.

На выставке-форуме «Здравоохранение Сибири», которая проходит в Новосибирской области, специалисты во время обсуждения темы онкологии выяснили, что если человек на регулярной основе проходит диспансеризацию, то наступление заболевания можно предотвратить.

Известно, что сейчас в Новосибирской области наблюдается положительная динамика по снижению смертности от онкологии. Однако в текущем году именно во время диспансеризации было выявлено 200 случаев колоректального рака на ранней стадии.

Напомним, что специалисты из Новосибирска создали экстракт для борьбы с тромбами