В Новосибирской области собираются развивать туризм у озера Чаны

В Новосибирской области планируют развивать туризм на озере Чаны. Об этом говорили на совещании в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Глава ведомства Евгений Шестернин отметил, что развитие туризма — приоритетная задача региона, которая может стимулировать рост инфраструктуры и создание рабочих мест. Особое внимание планируется уделить сохранению экологии.

Некоторые зоны вокруг озера останутся заповедными. Перед привлечением инвесторов будет проведена оценка рисков.

В качестве первого шага принято решение разработать карту туристических маршрутов. Сроки её создания не уточняются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 20 октября завершат свою работу дачные автобусы.