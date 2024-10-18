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общество

В Новосибирской области суд арестовал мастера завода по делу о гибели рабочих

Фото: Pexels.com

Искитимский районный суд Новосибирской области в пятницу, 18 октября, избрал меру пресечения в виде ареста 22-летнему мастеру завода «НКУ Новосибирское карьероуправление» Никите Казакову.

Он обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух работников предприятия.

Как стало известно, 16 октября во время перекура 21-летний сотрудник предприятия сел на конвейерную ленту, и оборудование неожиданно заработало, затянув его внутрь. Его попытался спасти 16-летний коллега, однако оба погибли от травм на месте.

После происшествия были задержаны Никита Казаков и 41-летний индивидуальный предприниматель, предоставлявший подрядные услуги. Суд арестовал Казакова до 16 декабря 2024 года. Информация о мере пресечения для второго задержанного не раскрывается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области простились с 18-летней студенткой НГУ, которая погибла под камнепадом на Алтае.

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Игорь Кириченко
Журналист

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