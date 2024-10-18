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общество

В Новосибирской области простились с 18-летней студенткой НГУ, которая погибла под камнепадом на Алтае

Фото: соцсети, Сиб.фм

В Бердске Новосибирской области похоронили 18-летнюю студентку НГУ Маргариту Шмойлову.

В прощальном зале в Бердске 18 октября простились с Маргаритой Шмойловой, которая погибла под камнепадом в Улаганском районе Республики Алтай 14 октября. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм.

На прощание пришли больше 50 человек. Среди них были одноклассники и педагоги Маргариты. Мама девушки не отходила от тела дочери на протяжении всей панихиды.

Фото В Новосибирской области простились с 18-летней студенткой НГУ, которая погибла под камнепадом на Алтае 2

Родственники девушки решили кремировать Маргариту. После отпевания гроб увезли в Академгородок в крематорий.

Фото В Новосибирской области простились с 18-летней студенткой НГУ, которая погибла под камнепадом на Алтае 3

Фото В Новосибирской области простились с 18-летней студенткой НГУ, которая погибла под камнепадом на Алтае 4

Напомним, Маргарита на отлично закончила школу № 2 «Спектр» в Бердске. В июле её награждали в доме культуры и вручили медаль «За особые успехи в учении».

Помимо этого, она активно принимала участие в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и состояла в Федерации альпинизма и скалолазания Новосибирской области. Также она занималась шахматами.

Инцидент произошел 14 октября. Группу сопровождал инструктор Алексей Сорокин. Он является выпускником НГУ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека).

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Дамир Трубников

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