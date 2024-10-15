Стал известен организатор похода на Алтае, в котором погибла 18-летняя студентка из НГУ

Новосибирская тургруппа из 12 человек была зарегистрирована на маршруте от населённого пункта Акташ до Курая через перевалы.

Туристический поход в Республике Алтай, в котором группа попала под камнепад, организовал инструктор Алексей Сорокин. Он является выпускником НГУ.

Сиб.фм стало известно, что на его счету 3 руководства и 7 восхождений. Мужчина сопровождает группы, предположительно, с 2023 года.

На странице секции горного туризма НГУ во «ВКонтакте» он анонсировал данный поход 18 сентября.

«Объявляется набор в поход второй категории сложности под руководством Сорокина Алексея. Примерные даты – 13–20 октября. Район – Алтай, заезд на личных автомобилях. Бюджет похода приблизительно 15 тыс. руб. с человека. Желающим принять участие писать мне в ЛС. Для участия в походе принадлежность к НГУ не требуется, важна только мотивация и хорошая физическая форма. Обязательным условием является посещение технических и беговых тренировок. Если у вас нет необходимого для похода личного снаряжения, то его можно взять на складе секции», — говорится в сообщении.

Следователи СК проверят действия организатора. Помимо этого, прокуратура Алтая взяла на контроль гибель туристки.

Напомним, в результате камнепада погибла 18-летняя студентка НГУ Маргарита Ш., ещё двое получили ранения. К спасателям вышла только одна участница с травмой головы, её эвакуировали в больницу. До остальных участников экспедиции спасатели пробираются пешком.

Ранее Сиб.фм писал, что вертолёт МЧС не может эвакуировать новосибирскую группу в Республике Алтай из-за непогоды.