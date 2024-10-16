Опубликованы фото с горы, где под камнепадом погибла студентка НГУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 18-летней студентки в Республике Алтай.

Следственный комитет по Республике Алтай опубликовал фото с горы, где под камнепад попала группа из Новосибирска 14 октября. В результате инцидента погибла 18-летняя Маргарита Ш., двое получили ранения.

Спасатели пробирались к туристам пешком. 15 октября их всех эвакуировали.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека).

«В настоящее время по уголовному делу осуществляется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательственной базы», — говорится в сообщении.

СК также проверит организатора похода. Напомним, новосибирская тургруппа из 12 человек была зарегистрирована на маршруте от населённого пункта Акташ до Курая через перевалы. Её сопровождал Алексей Сорокин.

Также Сиб.фм писал о личности погибшей девушки.