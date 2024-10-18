В Турции скончалась 57-летняя жительница Новосибирска

57-летняя сибирячка умерла в Турции.

По данным информационного агентства ТАСС, жительница Новосибирска проживала в Турции, 8 октября 2024 года она покинула пределы дома в районе Алтынорду, после чего ее никто не видел.

Родственники пропавшей забили тревогу и приступили к поискам. Через неделю, 15 октября, тело сибирячки было найдено в ореховой роще в районе Бозтепе.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по данному делу.

Напомним, что девушка из Новосибирской области погибла из-за камнепада на Алтае