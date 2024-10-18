Жители Новосибирска пожаловались на смог в воздухе 18 октября

Смог в воздухе заметили новосибирцы.

Сегодня утром, 18 октября 2024 года, жители Новосибирска заметили в городе сильный смог, который не давал им свободно дышать.

Некоторые подумали, что это мог быть обычный утренний туман, однако сомнения ушли, когда люди почувствовали, что на улице невозможно дышать.

Напомним, что по информации пресс-службы Западно-Сибирского УГМС, в Заельцовском районе Новосибирска 18 октября будет действовать режим «черного неба» в связи с тем, что в воздухе скопились вредные примеси первой степени опасности.