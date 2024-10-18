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общество

Жители Новосибирска пожаловались на смог в воздухе 18 октября

Фото: Сиб.фм

Смог в воздухе заметили новосибирцы.

Сегодня утром, 18 октября 2024 года, жители Новосибирска заметили в городе сильный смог, который не давал им свободно дышать.

Некоторые подумали, что это мог быть обычный утренний туман, однако сомнения ушли, когда люди почувствовали, что на улице невозможно дышать.

Фото Жители Новосибирска пожаловались на смог в воздухе 18 октября 2

Фото Жители Новосибирска пожаловались на смог в воздухе 18 октября 3

Фото Жители Новосибирска пожаловались на смог в воздухе 18 октября 4

Фото Жители Новосибирска пожаловались на смог в воздухе 18 октября 5

Напомним, что по информации пресс-службы Западно-Сибирского УГМС, в Заельцовском районе Новосибирска 18 октября будет действовать режим «черного неба» в связи с тем, что в воздухе скопились вредные примеси первой степени опасности.

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Валерия Митрохина
Журналист

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