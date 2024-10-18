Жительница Новосибирска обнаружила червяков в сладостях

Жительница Новосибирска, купившая сладости в магазине на улице Степной, столкнулась с неприятной ситуацией.

После того как она угостила друзей, вернувшись домой, женщина обнаружила червяков под обёрткой конфет. Об этом пишет Atas.info.

Елена запечатлела находку на видео и опубликовала его, чтобы предостеречь других покупателей. После этого она вернулась в магазин с требованием вернуть деньги, но столкнулась с сопротивлением со стороны продавцов.

Только после громкого скандала и угрозы обратиться в полицию женщине удалось вернуть средства за испорченный товар. Она не получила ни извинений, ни объяснений от магазина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сеть новосибирских кондитерских «Кузина» вновь допустила техдефолт.