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общество

Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск БПЛА над «Глобусом»

Фото: freepik

За запуск беспилотника в Новосибирске оштрафовали местного жителя.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Новосибирской области сообщили, что летом текущего года местный житель запустил возле «Глобуса» беспилотный летательный аппарат, который не был зарегистрирован.

В результате владельца БПЛА привлекли к административной ответственности по статье “нарушение правил использования воздушного пространства” и “нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов” и обязали выплатить штраф 32 000 рублей.

Напомним, что самолет «Партизан» испытали в режиме БПЛА в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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