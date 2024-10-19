Названо место Новосибирска в рейтинге по качеству жизни

Индекс качества жизни в Новосибирске составил 96,0.

В октябре 2024 года сербский аналитический портал Numbeo опубликовал рейтинг качества жизни, включающий 197 городов мира.

Новосибирск занял 178-е место, показав низкие результаты по большинству параметров, таких как покупательная способность, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, экология и транспортная загруженность. Индекс качества жизни города составил 96,0, при этом индекс безопасности — 53,5, а экологии — 67,9.

Алматы, сосед по рейтингу, занял 177-е место с индексом 97,1. Лидером стал Люксембург с показателем 225,4.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске объявят конкурс по проектированию Дзержинской линии метро в течение месяца.