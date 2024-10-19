В Новосибирске объявят конкурс по проектированию Дзержинской линии метро в течение месяца

Мэрия Новосибирска планирует в течение месяца объявить конкурс на проектирование Дзержинской линии метрополитена. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Он отметил, что развитие подземного транспорта является одним из приоритетов мэрии.

По словам Кудрявцева, в рамках форума «Технопром» был подписан меморандум о намерении сотрудничества с белорусской компанией «Минскметропроект». Также рассматриваются другие компании с компетенциями в этой области, включая организации из Москвы, Санкт-Петербурга и China Railway, которая имеет представительство в России.

Мэр также отметил, что в этом году была проведена модернизация составов метрополитена с привлечением областного финансирования. Уже завершён конкурс на закупку трёх новых пятивагонных составов по лизинговой схеме, и один состав будет приобретён напрямую у завода-производителя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска рассказали о планах по использованию реагентов зимой.