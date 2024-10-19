Новосибирский ХК «Сибирь» уступил дома «Северстали» со счетом 2:4

В Новосибирске завершился матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местная команда «Сибирь» встретилась с череповецкой «Северсталью».

Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Первый период начался с гола Владислава Кары на второй минуте, забитого с передачи Валентина Пьянова. На 16-й минуте Адам Лишка восстановил равенство, отличившись благодаря Руслану Абросимову.

Во втором периоде Давид Думбадзе вывел «Северсталь» вперёд на седьмой минуте, а Иван Подшивалов увеличил разницу до двух голов на 17-й минуте.

За 13 секунд до конца третьего периода Никита Коротков сократил отставание «Сибири» до минимума, однако на девятой минуте третьего периода Николай Буренов забил четвёртый гол для гостей, установив окончательный счёт 4:2.

Ранее Сиб.фм сообщал, что назван сильнейший голкипер ХК «Сибирь».