Опубликованы кадры с концертов Трофима, Гагариной, Преснякова и «Кино» в Новосибирске

Сиб.фм подготовил подборку фотографий с концертов, которые прошли в Новосибирске с 16 по 18 октября.

В Доме ученых СО РАН в Новосибирске 16 октября состоялся концерт знаменитого певца Сергея Трофимова, известного под псевдонимом Трофим.

Зал был полон. Люди наблюдали за выступлением артиста даже стоя. А когда заиграла знаменитая песня Трофима «Шашлычок под коньячок», ее пели все.

Трофим также сообщил со сцены, что является заместителем председателя Всероссийского общества садоводов и огородников.

Певец пригласил пятерых мужчин из зала на сцену, чтобы они станцевали под его песню.

«У меня деменция, не могу танцевать», — пошутил артист.

После этого зал встал и бурно поддержал танцоров аплодисментами.

После этого известный певец сфотографировался с мужчинами.

На сцену во время выступления также поднялась толпа женщин, которые танцевали вместе с Трофимом под его песню.

В четверг, 17 октября, в Новосибирске в «Локомотив-Арена» состоялся концерт известного российского исполнителя Владимира Преснякова.

Во время выступления любимого певца его поклонники с радостью фотографировались у сцены. В некоторых случаях охране даже приходилось вмешиваться, чтобы не допустить нарушения порядка.

Сам певец был очень рад теплому приему новосибирцев. Он с удовольствием общался с поклонниками, пожимал им руки и принимал от них цветы и подарки.

Сибиряки с первой же песни начали подпевать Владимиру Преснякову. На припевах его популярных композиций, таких как «Засыпает синий Зурбаган», «Странник», «Стюардесса по имени Жанна» и других, он просил музыкантов играть чуть тише и обращался к залу с микрофоном. Пятитысячная аудитория с радостью присоединялась к нему, наслаждаясь его песнями.

Во время перерыва между песнями вокалист обратился к зрителям и объявил, что в его команде есть именинник — осветитель Юрий, который родился в Новосибирске. Зрители тепло поздравили своего земляка.

Во время своего выступления в Новосибирске он продемонстрировал высокий уровень профессионализма, поразив зрителей. 56-летний певец почти два часа пел без фонограммы.

В этом ярком концерте не обошлось и без неожиданностей. После полуторачасового исполнения песен вживую певец обратился к сибирякам со словами благодарности. Но внезапно он прервал свою речь на полуслове. Создавалось впечатление, что его душили эмоции и слезы. Замолчав, Владимир развернулся и ушел за кулисы, а за ним последовали все музыканты и бэк-вокалистки.

Зрители на несколько секунд застыли в недоумении, а затем начали тихонько и с искренней теплотой в голосе звать: «Вова, ты где? Выходи к нам!».

Пауза длилась всего несколько минут. Владимир со своей командой вернулся на сцену и продолжил выступление, как будто и не было этих полутора часов непрерывного песенного марафона. Пресняков отработал еще полчаса, исполняя песни под заказ зрителей. По его просьбе сибиряки выкрикивали названия композиций и пели вместе с ним.

Также 17 октября на сцене «Сибирь-Арены» состоялся концерт известной певицы Полины Гагариной. Артистка поразила своих многочисленных поклонников грандиозным шоу, собрав переполненный зал.

Гагарина была поражена красотой нового ледового дворца спорта.

«Добрый вечер, Новосибирск! Какая красивая арена!» — поприветствовала она сибиряков.

Певица рассказала, что не выспалась, но поклонники зарядили ее энергией.

«Шагайте только вперед! К своей мечте! И никогда, особенно по пустякам, не грустите», — посоветовала артистка.





Гагарина исполнила свои самые известные хиты. Концерт продолжался около двух часов. За это время она успела сменить несколько образов.





Кроме того, она спела вместе с участницами шоу «Голос. Дети» из Новосибирска. Девочки какое-то время находились в команде певицы на шоу.

Жители Новосибирска 18 октября смогли насладиться концертом любимой группы «Кино». Со сцены Алексей Рыбин, участник группы, рассказал, что это уже второй раз, когда они приезжают в Новосибирск.

Группа «Кино» впервые после воссоединения возвращается на сцену с новой грандиозной программой «История этого мира». В проекте принимают участие участники оригинального состава: Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров.

За три года с момента своего воссоединения группа дала концерты по всей стране — от Сахалина до Калининграда, привлекая более ста тысяч зрителей. Поклонники музыки смогли насладиться высоким уровнем звука, света и видеоряда, которые соответствовали мировым стандартам.

Специально для концертов была проведена колоссальная работа над голосом Виктора Цоя. Аудиоспециалисты кропотливо собирали его вокал «по кусочкам», чтобы добиться потрясающего звучания на сцене.

В новой программе группа также представила композиции, которые ранее не звучали на концертах.

Однако не обошлось и без самых любимых хитов, таких как «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многих других.