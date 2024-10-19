Подготовка бездомных к морозам и мужчина с автоматом: главные новости Новосибирской области за 19 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за субботу, 19 октября.

Новосибирским бездомным приходится попрошайничать и воровать, чтобы не умереть от сильного мороза в зимние месяцы. Корреспонденты «МК в Сибири» выяснили, как бомжам помогают выживать волонтёры, и где в случае беды нальют тарелку горячего супа.

В субботу, 19 октября, жители Новосибирска были встревожены мужчиной, который разгуливал по улицам с предметом, похожим на автомат. Подозрительного мужчину заметили на улице Громова в Затулинском жилмассиве. Фотографии инцидента были размещены в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В Новосибирской области скончалась Светлана Шибаева, бывший заместитель министра региональной политики. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.

Как сообщается в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», в лицее №12 в Новосибирске на уроке ОБЖ одиннадцатиклассник упал в обморок. Школьник надел противогаз и долго его не снимал. В результате чего у него случилось кислородное голодание, и он упал в обморок.