Снеговик из ХК «Сибирь» подарил подарок Полине Гагариной

Певица отметила красоту «Сибирь-Арены».

В четверг, 17 октября, на сцене «Сибирь — Арена» состоялось выступление популярной российской певицы Полины Гагариной.

После завершения шоу, как сообщила пресс-служба хоккейного клуба, певице было вручено именное джерси с надписью GAGARINA и номером 54. Представители клуба также отметили в социальных сетях: «После концерта на Сибирь-Арене Снеговик был обезоружен невероятной певицей».

В начале своего выступления Гагарина была в восторге от зала, где проходил концерт.

Напомним, что Сиб.фм подготовил фоторепортаж с выступления в «Сибирь-Арена» знаменитой певицы Полины Гагариной.