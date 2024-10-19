В Новосибирске мать оставила ребенка в аэропорту и улетела на отдых

В Новосибирске в аэропорту Толмачево женщина оставила своего 9-летнего сына и самостоятельно улетела на отдых в Таиланд.

Как сообщили правоохранительные органы, мать и ребенок собирались выехать за границу. Однако мальчика не пропустили на выезд из-за запрета от его отца.

В настоящее время родители находятся в процессе развода и ведут споры о том, с кем останется ребенок. Отец мальчика запретил ему выезд из России, что и стало причиной инцидента.

После того как мать решила улететь одна, она передала сына отцу. Он приехал в аэропорт и забрал школьника.

Ранее Сиб.фм сообщал, что заместителя главврача новосибирской больницы оштрафовали за нерассмотрение жалобы.