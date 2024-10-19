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общество

Женщина из Новосибирска пожаловалась на отсутствие отопления в общественном транспорте

Фото: Сиб.фм

На сообщение отреагировал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Жительница Новосибирска пожаловалась на отсутствие отопления в общественном транспорте.

Сообщение об этом она опубликовала в социальных сетях. Женщина отметила, что в троллейбусах вечером холодно, несмотря на осеннюю погоду.

На жалобу отреагировал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Представители ведомства сообщили, что информация передана специалистам. Ответ будет предоставлен до 23 октября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске объявят конкурс по проектированию Дзержинской линии метро в течение месяца.

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Игорь Кириченко
Журналист

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