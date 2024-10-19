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общество

Жителям Новосибирской области рассказали, как подготовить дачу к зиме

Фото: Pexels.com

Сотрудники МЧС рассказали жителям Новосибирска, как защитить дачные дома от пожаров зимой.

Важно убрать с участка легкие конструкции, избавиться от мусора и сухой травы, а также отключить электричество в неиспользуемых постройках. Сжигать сухую растительность запрещено.

Владельцам печей следует чистить их и проверять дымоходы, а тем, кто использует газовые баллоны, рекомендуется хранить их в удаленных пристройках с маркировкой «Осторожно, газ!».

Особую осторожность советуют проявлять тем, кто живет на даче круглый год, особенно при использовании печного отопления и электронагревателей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что названо место Новосибирска в рейтинге по качеству жизни.

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Игорь Кириченко
Журналист

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