Новосибирск уступил Алматы в мировом рейтинге

Столица Сибири уступила Казахстану в мировом рейтинге по качеству жизни.

По данным сайта Numbeo, Новосибирск оказался на последних строчках рейтинга городов по уровню качества жизни, заняв 178 место из 197.

Уточняется, что столица Сибири показала низкие результаты по многим показателям, но самое слабое место оказалось в загрязнении окружающей среды.

Новосибирск обошел казахстанский город Алматы, который занял 177-е место рейтинга.

Напомним, что Новосибирская область оказалась в хвосте рейтинга по возможностям выдачи ипотеки