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общество

В Новосибирске снизилась задолженность по налогам физлиц

Фото: Сиб.фм

Задолженность по налогам физических лиц снизилась в регионе.

Как сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на данные регионального управления ФНС, в области снизилась сумма задолженности по налогу на имущество физических лиц.

Известно, что за 1 сентября текущего года задолженность по налогу на имущество составила 204,3 миллиона рублей, что на 49,6 миллиона рублей меньше, чем годом ранее.

В том числе и общая сумма задолженности по транспортному налогу за этот же период составила 74,3 миллиона рублей.

Напомним, что ФНС озвучила рекордные суммы налогов на недвижимость для жителей Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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