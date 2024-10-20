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общество

В Новосибирске в течение месяца объявят конкурс по проектированию Дзержинской линии метро

Фото: Сиб.фм

Мэрия Новосибирска объявит конкурс по проектированию Дзержинской линии метро в течение месяца.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, администрация города в течение месяца объявит конкурс на проектирование Дзержинской линии метрополитена.

Известно, что ранее на «Технопроме» в ходе переговоров с потенциальными подрядчиками был подписан меморандум о намерениях с белорусской компанией «Минскметропроект».

Также Максим Кудрявцев отметил, что на этапе строительства метро рассматривается возможность сотрудничества с China Railway.

Напомним, что новосибирские чиновники готовят проект станции метро «Спортивная» для повторной госэкспертизы

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Валерия Митрохина
Журналист

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