В Турции состоялись похороны уроженки Новосибирска Маргариты Караджи

В провинции Орду прошли похороны Маргариты Караджи из Новосибирска.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание Orducu.

Церемония прощания состоялась на кладбище Хатипли. С женщиной попрощались родственники из России и с Турции, а также местных жителей. Причина смерти женщины на данный момент остается неизвестной.



СМИ сообщали, что тело 57-летней Маргариты было найдено 15 октября. Как сообщалось ранее, она пропала 8 октября, после того как вышла из дома и перестала выходить на связь. Родные обращались в правоохранительные органы в поисках пропавшей. Известно, что в Турции проживают ее муж и брат. Тело женщины было обнаружено в Ореховой роще в городе Орду.