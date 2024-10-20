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вчера 23:00
проиcшествия

В Турции состоялись похороны уроженки Новосибирска Маргариты Караджи

Фото: SHOT

В провинции Орду прошли похороны Маргариты Караджи из Новосибирска.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание Orducu.

Церемония прощания состоялась на кладбище Хатипли. С женщиной попрощались родственники из России и с Турции, а также местных жителей. Причина смерти женщины на данный момент остается неизвестной.

СМИ сообщали, что тело 57-летней Маргариты было найдено 15 октября. Как сообщалось ранее, она пропала 8 октября, после того как вышла из дома и перестала выходить на связь. Родные обращались в правоохранительные органы в поисках пропавшей. Известно, что в Турции проживают ее муж и брат. Тело женщины было обнаружено в Ореховой роще в городе Орду.

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Дамир Трубников

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