Врач-эндокринолог назвала безопасную дозу кофе жителям Новосибирска

Эндокринолог назвал безопасную дозу кофе для употребления.

Как сообщает портал НДН.инфо, 27% россиян выпивают в день более четырех чашек кофе. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Мурашкина из клиники «Медсанчасть-168» в Новосибирске.

Известно, что чуть больше половины жителей страны (52%) в день могут выпить от одной до двух чашек кофе, 21% — 3-4 чашки и остальная часть употребляют более четырех чашек.

По данным исследования, чаще всего кофе пьют по утрам, чтобы взбодриться.

Как отметила врач, умственная и физическая активность повышается после выпитого кофе из-за его тонизирующего эффекта. В день все же рекомендуется выпивать не более пяти чашек кофе, а для профилактики негативного воздействия на желудок можно следом пить простую воду.

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