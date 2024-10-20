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общество

Жителям Новосибирска рассказали о запретах в День Сергия Зимнего

Фото: Сиб.фм

Стало известно о том, что нельзя делать в День Сергия Зимнего.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, сегодня, 20 октября, церковь вспоминает мучеников Сергия и Вакха Римлян. Известно, что в народе этот день называют Сергей Зимний.

В этот день обычно начинались первые настоящие морозы, предки говорили: «Сергей зиму начинает».

Из запретов в День Сергия Зимнего запрещалось печь хлебобулочные изделия, так как из-за этого могли произойти проблемы с деньгами. Также нельзя было жаловаться на здоровье и беды, носить чужую одежду, ругаться с близкими и поднимать вещи с земли.

В этот день ко всем следует относиться доброжелательно и с улыбкой, чтобы всегда сопутствовала удача.

Напомним, что в Новосибирске местные жители жалуются на холод в троллейбусе

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Валерия Митрохина
Журналист

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