44-летие отметил Калининский район в Новосибирске

День рождения отметил Калининский район Новосибирска.

Вчера на сайте мэрии Новосибирска разместили информацию о том, что Калининскому району исполнилось 44 года — он был образован 20 октября 1980 года.

Известно, что площадь района составляет более 46 000 квадратов, там проживает свыше 200 000 жителей. Также в Калининском районе находится 7 микрорайонов и 210 улиц, из которых 141 улица расположена в частном секторе.

Главной гордостью района является Сосновый бор и спортивные учреждения.

Напомним, что Сиб.фм опубликовал архивные кадры новосибирского Академгородка в СССР