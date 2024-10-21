Более 10 000 мигрантов покинуло Новосибирскую область

Регион покинуло более 10 000 иностранцев.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Кирилл Травин на оперативном совещании 21 октября 2024 года, 10 397 иностранных граждан покинуло Новосибирскую область, а прибыло — 7 651.

Также известно, что на миграционный учет был поставлен 2 091 человек, из которых 1 404 прибыло с целью осуществлять трудовую деятельность.

По словам Кирилла Травина, в течение прошлой недели из региона было выдворено 23 гражданина в связи с незаконным пребыванием.

Напомним, что Бастрыкину доложат о ситуации с сыном участника СВО, которому угрожали мигранты в Новосибирске