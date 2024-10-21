Четверо бойцов СВО из Новосибирска вернулись из плена

Новосибирских бойцов СВО вернули из плена.

В Telegram-канале уполномоченного по правам человека Новосибирской области Елены Зерняевой сообщили о том, что четверо жителей региона, которые участвуют в специальной военной операции, были возвращены домой из украинского плена.

Известно, что в результате переговорного процесса с подконтрольными киевскому режиму территориями было возвращено 95 российских военнослужащих и 95 военнопленных было передано ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что опубликована сводка СВО на утро 21 октября.