82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
21 октября, 08:45
пробки
6/10
погода
+4.3°C
курсы валют
usd 96.41 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
21 октября, 08:45
пробки
6/10
погода
+4.3°C
курсы валют
usd 96.41 | eur 104.8
сегодня 07:18
общество

Четверо бойцов СВО из Новосибирска вернулись из плена

Фото: Сиб.фм

Новосибирских бойцов СВО вернули из плена.

В Telegram-канале уполномоченного по правам человека Новосибирской области Елены Зерняевой сообщили о том, что четверо жителей региона, которые участвуют в специальной военной операции, были возвращены домой из украинского плена.

Известно, что в результате переговорного процесса с подконтрольными киевскому режиму территориями было возвращено 95 российских военнослужащих и 95 военнопленных было передано ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что опубликована сводка СВО на утро 21 октября.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в