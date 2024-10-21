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общество

Дачникам из Новосибирска рассказали, как бороться с нашествием мышей

Фото: freepik

Стало известно, как избавиться от мышей на огороде.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на овощевода Виктора Овечкина, сейчас в Новосибирске многие местные жители, у которых есть дачные участки, заметили нашествие мышей — они оставляют свои норки и рассыпанные семена.

По словам специалиста, лучше всего отпугивает грызунов деготь, который добавляют в побелку для деревьев и покрыть стволы у корней.

«Чем больше отравы по огороду, тем лучше», — рассказал Виктор Овечкин.

Напомним, что новосибирский агроном дал советы по хранению капусты

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Валерия Митрохина
Журналист

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