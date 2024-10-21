Стали известны подробности нападения на полузащитника ФК «Сибирь»

Капитана футбольного клуба «Сибирь» Сергея Нарылкова обвинили в драке с полузащитником Константином Поповым.

Капитан футбольного клуба «Сибирь» Сергей Нарылков (на фото справа) оказался в центре скандала после обвинений в избиении полузащитника Константина Попова (на фото слева). Об этом стало известно от подруги пострадавшего, которая заявила, что у Попова перелом челюсти и сейчас он находится в тяжелом состоянии после операции.

Эту информацию подтвердил источник Сиб.фм, связанный с футбольным клубом.

Он заявил, что капитан Нарылков мог ударить своего игрока из-за страсти к алкоголю.

«Есть версия, что он ударил его из-за того, что тот бухал. Капитану это не понравилось», — поделился собеседник.

По его данным, Попов не собирается писать заявление, так как внутри клуба "так не принято".

Сам Сергей Нарылкин не комментирует инцидент. В разговоре с журналистом Mash Siberia он не признался, что ударил футболиста.

«Вам зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам?», — ответил он.



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