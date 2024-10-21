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Капитан новосибирского футбольного клуба «Сибирь» сломал челюсть сокоманднику

Фото: Сиб.фм

Капитан ФК «Сибирь» из Новосибирска сломал челюсть полузащитнику.

В группе футбольного клуба “Сибирь” в социальной сети “ВКонтакте” появилась информация о том, что на тренировке между капитаном команды Сергеем Нарылковым и полузащитником Константином Поповым произошел конфликт, в результате выяснения отношений Константину сломали челюсть.

Как рассказала друг семьи, футболисту провели тяжелую операцию, после которой он находится в тяжелом состоянии.

Известно, что официальных комментариев от представителей футбольного клуба еще не было.

Напомним, что новосибирская спортсменка стала сильнейшей бегуньей страны

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Валерия Митрохина
Журналист

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