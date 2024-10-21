Новосибирец Руденко возмутил участников шоу «Экстрасенсы. Реванш»

В последнем эпизоде за выход в 1/8 финала боролись экстрасенсы Елена Ивашина, Юлий Котов и новосибирец Тимофей Руденко.

Юлий выразил недоумение по поводу участия Тимофея. Он считает, что победитель не должен занимать чье-то место на «Реванше». Об этом пишет пресс-служба ТНТ.

В первом испытании, состоящем из трех частей, участники должны были определить, у кого из них нет близнеца. Тимофей посчитал задание слишком простым и решил полагаться на интуицию, однако допустил ошибку, в то время как Юлий справился с заданием. Во втором задании Тимофей успешно нашел жертву брачного афериста, получив высшие баллы.

По итогам выпуска в следующий этап шоу прошли Юлий Котов и Тимофей Руденко, а Елена Ивашина покинула проект.

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