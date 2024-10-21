Новосибирский эпидемиолог Новоселов объяснил, как бороться с гиповитаминозом

Яков Новоселов, эпидемиолог из Новосибирска, рассказал, что даже в витаминах может быть плацебо.

По словам Якова Новоселова, эпидемиолога из Новосибирска, в современном мире практически не встречается авитаминоз. Как рассказал медик, авитаминоз может наблюдаться лишь в самых отдаленных и бедных районах Африки.

«Авитаминоз — это полное отсутствие какого-либо витамина. Такого не бывает в России фактически, по крайней мере», — говорит Новоселов.

Однако специалист обратил внимание на то, что в современном мире очень распространен дефицит витаминов — гиповитаминоз. Как объяснил эксперт, человек может определить его по следующим признакам: повышенная утомляемость, хроническая усталость, раздражительность, бессонница, головные боли, ухудшение состояния кожи, снижение остроты зрения.

«Есть особо опасный гиповитаминоз, допустим, дефицит витамина йода, который нарушает функцию щитовидной железы и может привести к различным заболеваниям, в том числе опухолевым», — объяснил Новоселов.

Он подчеркнул, что причиной гиповитаминоза может быть низкое качество продуктов питания. По словам эпидемиолога, сегодня около 70% продуктов не соответствуют нормам безопасности, например, в мясе нет настоящего мяса, там могут встречаться частицы перемолотого кишечника и мочеполовой системы животного. Кроме того, снижение физической активности тоже может быть фактором, способствующим развитию гиповитаминоза, уточнил специалист.

Чтобы избежать гиповитаминоза, Новоселов порекомендовал принимать дополнительные источники витаминов и минеральных веществ. Однако, как отмечает специалист, во многих из них может содержаться плацебо.

«Все производители, конечно, заявляют, что у меня самое лучшее. На самом деле, это тоже никто не проверяет. И поэтому производители могут складывать, грубо говоря, обычное плацебо, чтобы получить побольше прибыли. Витамины точно так же, как и продукты, никто не контролирует, никто не проверяет качество», — сказал он.

Новоселов считает, что в данном случае опасность самодиагностики преувеличена. Если человек начнет принимать витамины, например, группы В, даже в двукратной суточной норме, по словам эпидемиолога, ничего страшного не произойдет, а организм просто выведет избыток.

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