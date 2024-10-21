Новосибирцев предупредили о фальшивых пятитысячных купюрах

О фальшивых купюрах предупредили жителей Новосибирска.

Сегодня, 21 октября 2024 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области начальник ГУ МВД Российской Федерации по региону Кирилл Травины сообщил, что в период с 14 по 20 октября в области было зарегистрировано два факта сбыта поддельных денежных купюр номиналом в пять тысяч рублей.

Также он рассказал, что за прошедшую неделю в Новосибирской области было зафиксировано 224 кражи, среди которых три произошли из квартир, 54 — из магазинов и 11 — из автомобилей.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском уничтожили гектар конопли