Под Новосибирском уничтожили гектар конопли

Гектар конопли уничтожили в Сокурском сельсовете Новосибирской области.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что свыше одного гектара дикорастущей конопли уничтожили по требованию прокуратуры Мошковского района.

По версии следствия, обвиняемый собирал верхушки дикорастущей конопли на территории Сокурского сельсовета. Данные действия могли стать возможными из-за бездействия местной администрации, не предпринявшей мер по уничтожению растений.

В результате прокурор района направил представление главе муниципалитета, а ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в Новосибирской области после визита прокурора досрочно завершили капремонт в школе