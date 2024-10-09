В Новосибирской области после визита прокурора досрочно завершили капремонт в школе

Капитальный ремонт в школе под Новосибирском досрочно завершили после визита прокуратуры.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в конце лета текущего года прокурор региона Александр Бучман посетил строительную площадку школы №26, расположенной в городе Обь.

В результате ведомство зафиксировало отставание от графика — подрядчику ООО «Центр театральных технологий Сибири», а также главе города внесли представления об устранении нарушений.

После чего на объекте восстановили работы и теперь новая школа сможет принять учеников уже во второй четверти.

Напомним, что прокуратура Новосибирска начала проверку после затопления двора холодной водой