В Новосибирской области после визита прокурора досрочно завершили капремонт в школе

Капитальный ремонт в школе под Новосибирском досрочно завершили после визита прокуратуры.
По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в конце лета текущего года прокурор региона Александр Бучман посетил строительную площадку школы №26, расположенной в городе Обь.
В результате ведомство зафиксировало отставание от графика — подрядчику ООО «Центр театральных технологий Сибири», а также главе города внесли представления об устранении нарушений.
После чего на объекте восстановили работы и теперь новая школа сможет принять учеников уже во второй четверти.
Напомним, что прокуратура Новосибирска начала проверку после затопления двора холодной водой