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общество

Под Новосибирском дорогу между селами размыло из-за дождей

Фото: ТУАД Новосибирской области

Для обеспечения безопасности движения автомобилей этот дорожный участок закрыт до устранения подтопления.

В Кыштовском районе Новосибирской области из-за обильных осадков была размыта дорога между сёлами Новоложниково и Бакейка. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба территориального управления автомобильных дорог.

Подтопление произошло на участке дороги без твёрдого покрытия. Для безопасности движение временно прекращено, организован объезд через село Новоложниково.

Сегодня состоится заседание комиссии ЧС для решения о ремонте и восстановлении дороги.

Ранее Сиб.фм сообщал, что АО «Транснефть – Западная Сибирь» провело диагностику резервуаров и трубопроводов для повышения надежности производственных объектов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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