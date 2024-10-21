Прокуратура Новосибирской области проверит пожелтевшую реку Иню

В Новосибирске прокуратура проверит реку Иню.

В социальной сети ВКонтакте в группе “Моя Первомайка” опубликовали видеозапись, на которой видно, как вода у берега Иня помутнела и окрасилась в неестественный цвет.

Местные жители предположили, что мутная вода бежит из старого золоотвала ТЭЦ-5, который расположен совсем близко.

В связи с данной ситуацией новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура передала, что начала проверку, к которой были привлечены специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и МЧС РФ по Новосибирской области.

Сейчас проводится исследование реки.

Напомним, что прокуратура проверила качество воды в Ордынском районе Новосибирской области