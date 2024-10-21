Стало известно, когда у школьников наступят каникулы осенью-2024

Уже в этом месяце школьники уйдут на осенние каникулы.

По России школьные каникулы в 2024 году запланированы на конец октября и начала ноября.

Так, для школ с четвертной системой обучения каникулы начнутся 28 октября и завершатся 3 ноября. Неделя отдыха, которая начинается в последний понедельник октября.

А для школ с триместровой системой обучения осенние каникулы будут в два этапа: первая часть — с 7 октября по 13 октября, вторая — с 18 ноября по 24 ноября.

Также стоит учесть, что даты могут варьироваться в зависимости от региона и конкретной школы.

Напомним, что в новосибирских школах увеличилось количество учителей