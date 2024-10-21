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общество

В Минздраве сообщили о главных заболеваниях жителей Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Стали известны главные заболевания новосибирцев.

Сегодня, 21 октября 2024 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области и.о. министра здравоохранения региона Елена Аксёнова сообщила, что в начале месяца первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр в Новосибирской области завершили 837 674 человека.

В связи с чем стало известно, что наиболее часто у местных жителей выявляется артериальная гипертензия, цереброваскулярные болезни и ишемическая болезнь сердца.

Также в ходе профилактических мероприятий впервые выявлено 857 случаев злокачественных новообразований, а у 3 677 пациентов подозревают наличие онкологии.

Напомним, что новосибирский эпидемиолог Новоселов объяснил, как бороться с гиповитаминозом

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Валерия Митрохина
Журналист

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