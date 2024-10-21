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общество

В Новосибирске авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав голодных пассажиров

Фото: Сиб.фм

S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров на рейсе до Новосибирска.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиакомпанию «Сибирь» (S7) привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям. Нарушение установлено в июне текущего года при задержке рейса «Иркутск — Новосибирск».

Уточняется, что вылет был задержан на десять часов, при этом пассажирам не предоставили питание и размещение в гостинице.

В результате авиакомпанию обязали выплатить штраф в размере 30 000 рублей.

Напомним, что самолет рейса Баку — Новосибирск совершил экстренную посадку из-за больного пассажира

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Валерия Митрохина
Журналист

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