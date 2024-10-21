В Новосибирске полиция проверяет драку двух игроков ФК «Сибирь»

В Ленинском районе Новосибирска полиция начала проверку после драки между капитаном футбольной команды «Сибирь» Сергеем Нарылковым и полузащитником Константином Поповым.

В результате конфликта Попову сломали челюсть.

Как сообщили в Отделе полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску, в отдел поступила информация о гражданине с телесными повреждениями. Предварительно установлено, что травма была получена в результате конфликта, произошедшего в спортивном комплексе. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на тренировке команды. Информацию о драке опубликовал один из фанатов в комментариях под постом о стартовом составе перед игрой 19 октября в официальной группе команды во «ВКонтакте».