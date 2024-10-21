В Новосибирске выделят 1,2 млрд рублей на достройку моста через реку Обь

На завершение строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске планируется направить более 1,2 млрд рублей из регионального бюджета в 2025 году. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

В 2024 году финансирование составило 737,32 млн рублей в рамках соглашения с Федеральным дорожным агентством. Оставшиеся 1,239 млрд рублей будут выделены в следующем году. Финансирование строительства осуществляется за счет государственного бюджета и инвестиций ООО «Сибирская концессионная компания» (ГК «ВИС»).

В 2022 году правительство России дополнительно выделило около 7,2 млрд рублей на строительство из-за роста цен на материалы. Сейчас средства находятся на счету концессионера, но будут разблокированы только после подтверждения целевого расходования.

По данным ГК «ВИС», с начала 2024 года средства были использованы на закупку материалов и оплату части работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске передали в суд дело о хищении 900 млн рублей у дольщиков ЖК «Покровский».