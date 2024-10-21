В Новосибирской области автовладельцы получили 3,2 млрд рублей страховых компенсаций по ДТП

С января по июнь 2024 года автовладельцы Новосибирской области получили 3,2 миллиарда рублей страховых компенсаций по ДТП, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По информации пресс-службы Сибирского главного управления Банка России, страховщики урегулировали более 26 тысяч страховых случаев. Средний размер выплаты увеличился почти в два раза и составил 124,5 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что увеличение выплат связано с ростом стоимости автозапчастей и восстановительного ремонта автомобилей после аварий. В 2023 году автовладельцы региона получили почти 5 миллиардов рублей в качестве возмещения ущерба после ДТП, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом.

Более половины этих выплат, почти 3 миллиарда рублей, были оформлены по ДТП с использованием европротокола, который позволяет избежать присутствия сотрудников дорожно-транспортной инспекции и оформляется через приложение «Госуслуги».