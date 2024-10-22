Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сироты в колледже Новосибирска

Следователи по данному инциденту проводят проверку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения сироты в одном из колледжей Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Новосибирском архитектурно-строительном колледже, где несколько студентов избили сироту. По данному факту проводится проверка по статье 293 УК РФ «Халатность».

Руководителю Следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву поручено возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд Новосибирска обязал удалить негативный отзыв об организации из интернета.