82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
22 октября, 18:38
пробки
7/10
погода
+4.4°C
курсы валют
usd 96.09 | eur 104.4
82.99% -1.1
сегодня
22 октября, 18:38
пробки
7/10
погода
+4.4°C
курсы валют
usd 96.09 | eur 104.4
сегодня 17:20
общество

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сироты в колледже Новосибирска

Фото: Следком России

Следователи по данному инциденту проводят проверку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения сироты в одном из колледжей Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Новосибирском архитектурно-строительном колледже, где несколько студентов избили сироту. По данному факту проводится проверка по статье 293 УК РФ «Халатность».

Руководителю Следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву поручено возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд Новосибирска обязал удалить негативный отзыв об организации из интернета.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в