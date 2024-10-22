Экс-чиновник из Новосибирска Шрейдер стал главным лесным инспектором в Забайкалье

Ранее он был заместителем министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Во вторник, 22 октября, пресс-служба Министерства природных ресурсов Забайкальского края сообщила о назначении Валерия Шрейдера на должность главного государственного лесного инспектора региона.

Ранее Шрейдер занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Шрейдер начал свою карьеру лесником и прошел трудовой путь до замдиректора областной экологической станции. Также он руководил природоохранной инспекцией и управлением по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий в Новосибирской области.