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общество

Экс-чиновник из Новосибирска Шрейдер стал главным лесным инспектором в Забайкалье

Фото: Минприроды Забайкалья

Ранее он был заместителем министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Во вторник, 22 октября, пресс-служба Министерства природных ресурсов Забайкальского края сообщила о назначении Валерия Шрейдера на должность главного государственного лесного инспектора региона.

Ранее Шрейдер занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Шрейдер начал свою карьеру лесником и прошел трудовой путь до замдиректора областной экологической станции. Также он руководил природоохранной инспекцией и управлением по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий в Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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